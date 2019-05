Weibliche Leiche in der Donau entdeckt

In der Donau ist am Donnerstag bei St. Pantaleon-Erla (Bezirk Amstetten) eine weibliche Leiche entdeckt und geborgen worden. Die Todesursache war am Freitag ebenso wie die Identität der Frau unklar, bestätigte Polizeisprecher Heinz Holub am Freitag auf Anfrage einen Onlinebericht der "Niederösterreichischen Nachrichten" (NÖN). Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete eine Obduktion an.

Die Fundstelle der Toten befindet sich laut Exekutive im Bereich der Einmündung des Ennskanals in die Donau und damit in der Nähe zu Oberösterreich. Die niederösterreichische Polizei hat die Ermittlungen übernommen.