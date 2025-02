Alko-Lenker liefert sich 50 Kilometer lange Verfolgungsjagd mit Polizei

Der Bosnier raste mit bis zu 200 km/h durch Niederösterreich.

Ein 40-jähriger Alkolenker hat sich in der Nacht auf Samstag eine rund 50 Kilometer lange Verfolgungsjagd mit der Polizei durch zwei Bezirke in Niederösterreich geliefert, bestätigte die Landespolizeidirektion einen Bericht des ORF Niederösterreich. Der Mann aus dem Bezirk Mistelbach geriet gegen 23.00 Uhr in eine Polizeikontrolle bei Hagenbrunn (Bezirk Korneuburg). Ohne anzuhalten raste der bosnische Staatsbürger mit bis zu 200 km/h auf der S1 in Richtung Korneuburg.

Verfolgt von 15 Polizeiautos und einem Hubschrauber setzte er seine Flucht über die A22 und weiter über die S5 in Richtung Krems fort. Dabei soll er versucht haben, ein Polizeiauto von der Straße zu drängen. Schließlich fuhr der 40-Jährige von der Schnellstraße ab und versuchte mit dem nicht für den Verkehr zugelassenen Auto durch die Ortsgebiete und Weingärten zu entkommen. Eine Straßensperre der Polizei in Hadersdorf (Bezirk Krems) war schließlich Endstation der Flucht.

Die Polizisten konnten den Bosnier widerstandslos festnehmen. Er dürfte laut Polizei erheblich alkoholisiert gewesen sein, verweigerte jedoch den Alkotest. Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Der 40-Jährige muss nach Abschluss der Ermittlungen mit mehreren Anzeigen rechnen.