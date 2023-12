Alkolenker erfasst Passantin auf Schutzweg

Frau (63) im Bezirk St. Pölten schwer verletzt - 75-Jähriger kehrte nach 30 Minuten an Unfallstelle zurück

Auf einem Schutzweg in Rabenstein a. d. Pielach (Bezirk St. Pölten) ist am frühen Sonntagabend eine Passantin von einem Pkw erfasst worden, dessen Lenker alkoholisiert war. Die Frau wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich schwer verletzt. Der Autofahrer kehrte nach etwa 30 Minuten an die Unfallstelle zurück. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Anzeigen folgen.

Laut Polizei dürfte der Mann am Steuer die Fußgängerin übersehen haben. Die 63-Jährige wurde angefahren und gegen einen weiteren Pkw geschleudert. Der Rettungsdienst transportierte die Schwerverletzte ins Universitätsklinikum St. Pölten. Der Alkolenker hatte nach der Kollision seine Fahrt zunächst fortgesetzt, ehe er an die Unfallstelle zurückkehrte.