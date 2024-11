Anstieg bei Mieten um 5 Prozent

Wohnungsmieten in Niederösterreich wurden heuer teurer. Sie sind jedoch im Bundesländervergleich noch günstig.

Von Jänner bis November stiegen die Mieten für eine Wohnung in Niederösterreich im Schnitt um 12,5 Euro je Quadratmeter, wie eine Datenanalyse der Plattform ImmoScout24 ergab. Das ist ein Anstieg um fünf Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Damals schlug das Mieten noch mit weniger als 12 Euro je Quadratmeter zu Buche.

Andere noch teurer

Beim Vergleich der Aufwendungen mit anderen Bundesländern liegt Niederösterreich aber günstig, denn nur in Oberösterreich zahlt man mit 11,5 Euro je Quadratmeter weniger. Am meisten kostet das Mieten in Tirol, mit 20 Euro pro Quadratmeter, gefolgt von Wien mit 19,2 Euro. Die Nachfrage nach Miet-Wohnungen ist in Niederösterreich im genannten Zeitraum um 15 Prozent gestiegen - ein moderater Anstieg im Vergleich mit den anderen Bundesländern. Am meisten gestiegen ist sie in der Steiermark (plus 35 Prozent). Burgenland ist das einzige Bundesland, in dem die Nachfrage gesunken ist (minus 9 Prozent).