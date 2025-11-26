Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Arbeiten für Geh- und Radweg entlang B5 abgeschlossen
© Strassendienst NÖ

Sanierung

Arbeiten für Geh- und Radweg entlang B5 abgeschlossen

26.11.25, 13:24
Teilen

LAbg Anja Scherzerg gab in Vertretung von LH-Stv. Landbauer im Beisein von BR Sebastian Stark, Bürgermeister Günter Schalko und Vertreter des NÖ Straßendienstes den fertiggestellten Geh- und Radwegabschnitt entlang der Landessstraße B 5 in Eisgarn frei. 

Um die Katastralgemeinde Klein-Radischen an Eisgarn verkehrssicher anzuschließen, hat die Marktgemeinde Eisgarn, unterstützt durch die Radwegförderung des Landes NÖ, ein Geh- und Radwegprojekt entlang der Landesstraße B 5 umgesetzt.

Die Radverkehrsanlage wurde beidseitig an das bestehende, asphaltierte, innerörtliche Landesstraßennetz bzw. Gemeindestraßennetz - auf dem Fahren im Mischverkehr möglich ist - angeschlossen. Zielsetzung war, die wichtigen Quell- und Zielpunkte sowie die in der Gemeinde befindlichen Alltags- und Freizeiteinrichtungen sicher mit dem Fahrrad erreichen zu können.

Durch die bauliche Umsetzung wurde der Alltagsradverkehr von der Landesstraße B 5 auf die neue, getrennt geführte Radverkehrsanlage verlagert und somit die Verkehrssicherheit für Radfahrerinnen und Radfahrer wesentlich erhöht. Die Landesstraße B 5 ist mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 3.200 Fahrzeugen am Tag frequentiert. Eine direkte Anbindung an die beiden regionalen Radrouten „Waldviertel-Radweg“ und „Waldviertler Wasserlandschafts-Radweg“ ist ebenfalls gegeben.

Zur Ausführung

Das Projekt verläuft an der Ostseite der Landesstraße B 5 bis zum südlichen Ortsende von Eisgarn. Mit einem entsprechenden Konstruktionsaufbau wurde der rund 530 m lange Abschnitt in einer asphaltierten Breite von 2,30 m mit einem beidseitigen Bankett von bis zu 0,50 m ausgeführt.

Der erforderliche Sicherheitsstreifen zur Landesstraßenfahrbahn von mindestens 0,50 m ist durchgängig gegeben. Die bestehenden Beleuchtungsmasten wurden den neuen Gegebenheiten angepasst.Die Arbeiten wurden von der Straßenmeisterei Schrems mit Bau- und Lieferfirmen der Region durchgeführt. Die Förderabwicklung erfolge durch den NÖ Straßendienst. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund € 195.000,- wobei 70% vom Land NÖ und 30% von den Marktgemeinde Eisgarn getragen werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden