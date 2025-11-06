Asfinag vermietet Photovoltaik-Flächen

Zunächst in Niederösterreich und dem Burgenland: Interessierte können sich bis Ende November mit ihren Entgeltvorstellungen melden - Zuschläge erfolgen dann nach dem Bestbieterprinzip.

Die staatliche Autobahngesellschaft Asfinag bietet Freiflächen entlang des heimischen Autobahn- und Schnellstraßennetzes für Photovoltaikanlagen an - vorerst in Niederösterreich und im Burgenland. Konkret geht es um Flächen zwischen rund 900 und 8.000 Quadratmetern in den Gemeinden St. Valentin, Traismauer, Oberpullendorf, Zurndorf und Nickelsdorf (Karlwald), wie das Unternehmen heute bekanntgab.

Interessierte Gemeinden, Unternehmen oder Organisationen können schriftliche Angebote inklusive jährlicher Entgeltvorstellungen an die Asfinag Liegenschaftsmanagement Ost richten. Die Nutzung erfolge im Rahmen standardisierter Nutzungsverträge, der Zuschlag nach dem Bestbieterprinzip. "Mit der Bereitstellung dieser Flächen leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende in Österreich", so Asfinag-Vorstand Herbert Kasser in einer Aussendung. Bisher ungenutzte Flächen sollen sinnvoll für die Produktion erneuerbarer Energie nutzbar gemacht werden.