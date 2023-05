Frontal-Crash in Kärnten fordert drei Tote Zwei Klagenfurterinnen im Alter von 75 bzw. 71 Jahren sowie ein 23-Jähriger aus dem Bezirk St. Veit an der Glan sind Sonntagabend bei einem Frontalzusammenstoß auf der Friesacher Bundesstraße bei St. Veit an der Glan ums Leben gekommen.