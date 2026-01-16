Aufmerksamkeit, Entschlossenheit und rasches Handeln führten gestern um die Mittagszeit im Herzen von Baden zur Festnahme eines Ladendiebs. Badens Bürgermeisterin und Nationalratsabgeordnete Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP) und ihre Büroleiterin Marie-Therese Jutz bewiesen dabei Zivilcourage.

Die Bürgermeisterin war gerade mit ihrer Büroleiterin telefonisch im Austausch, als ihr eine hitzige Szene vor einem Geschäft auffiel. Eine Mitarbeiterin war mit einem Mann aneinandergeraten, die Situation war angespannt. Die Bürgermeisterin beobachtete genau und reagierte sofort: Hier ging es um einen Ladendiebstahl! Jeitler-Cincelli informierte Marie-Therese Jutz, die binnen kürzester Zeit ebenfalls vor Ort, in der Rathausgasse, war. Die Bürgermeisterin rief laut und deutlich: "Sie bleiben da jetzt stehen!" Was ihre Mitarbeiterin natürlich hörte. Und dann wandte sich Jeitler-Cincelli direkt an ihre Mitarbeiterin: "Ruf bitte die Polizei!"

Die Alarmanlage schellte laut - und die Bürgermeisterin und ihre Mitarbeiterin insistieren wiederholt: "Sie bleiben jetzt stehen - bis die Polizei kommt!" Doch der Verdächtige dachte nicht daran, sich zu stellen – er ergriff die Flucht. Jeitler-Cincelli und Jutz reagierten ohne Zögern, nahmen die Verfolgung auf und informierten die Stadtpolizei noch während ihrer Verfolgungsjagd.

Ohne Zögern Verfolgungsjagd aufgenommen

Was dann folgte, beweist, wie reibungslos die Sicherheitskette in Baden funktioniert. Innerhalb kürzester Zeit rückten zwei Funkwägen der Stadtpolizei sowie ein Fahrzeug der Bundespolizei an. Der Mann wurde angehalten und festgenommen. Geleitet wurde der Zugriff vom Kommandanten der Stadtpolizei Baden, Chefinspektor David Friedl gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Chefinspektorin Birgit Wollenek. Nach der Festnahme zeigte sich der Beschuldigte schließlich auch geständig und gab zu, eine Damenhandtasche gestohlen zu haben. Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls wurde er in Untersuchungshaft überstellt.

Beim El Gaucho, dem Steakrestaurant, hatten die Verfolger den Verfolgen verloren. Der Verdacht drängte sich auf: er hat sich in die Badener Bahn geflüchtet. Bekleidet war er mit einer braunen Kappe und einer braunen Jacke. Jutz war schon ins Polizeiauto zu Kommandanten Friedl gesprungen, in der Badener Bahn hatte sich einer hinter einem Tisch versteckt. "Ist er das?" Jutz bestätigte.

Im Telefonat mit oe24 erklärte Marie-Therese Jutz, dass es sie heute noch irritiert, dass ihnen - also der Frau Bürgermeisterin und ihr, die die Verfolgung aufgenommen hatten - niemand beigesprungen sei; sie also unterstützt hat. Die Frage nach der Zivilcourage - entweder hat man sie oder eben nicht - steht im Raum.

Auskünfte des Polizeikommandanten und der Bürgermeisterin

Gegenüber oe24.at erklärte Stadtpolizeikommandant David Friedl, dass der Festgenommene - er sitzt jetzt in U-Haft in Wiener Neustadt - schon in der SCS einen Diebstahl begangen habe, auch in Bad Vöslau; insgesamt schon mehrmals kriminell aufgefallen war - jedenfalls anderswo, und eben noch nicht in Baden. Vermutet werden darf ein gewerbsmäßiger Dieb. Kaltschnäuzig ja unverfroren sei er vorgegangen - die Alarm-Box mit der Kamera außerhalb des Geschäfts habe er kurzerhand abgerissen und in seinen Rucksack verfrachtet; auf die Alarm-Box im Inneren habe er aber wohl "vergessen". Denn die schrillte laut, als er eine Damenhandtasche in seinen Rucksack gepackt hatte, und mit dieser das Geschäft fluchtartig verlassen wollte.

Bei der Festnahme sei der Verdächtige "sehr renitent" gewesen, so der Stadtpolizeikommandant, und: "Er hat uns beschimpft!" Wohl in einer slawischen Sprache, so mutmaßen die Beteiligten. Nötigung kann dem Mann vorgeworfen werden, denn auf dem Weg zum Polizeiposten bedrohte er die Bürgermeisterin mit den Worten, er werde ihr "seine Familie hinterherschicken". Im Telefonat mit oe24 erklärte die Bürgermeisterin, dass sie diese Drohung an sich abplatten lasse, denn "Ich bin nicht in die Politik gegangen, um ein feines Leben zu haben."

Der Verdächtige ist jetzt in U-Haft in Wiener Neustadt, und wird demnächst dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Bürgermeisterin ist es ein Anliegen zu sagen: "Es soll sich herumsprechen: Bei uns in Baden wird ein kriminelles Verhalten NICHT toleriert."