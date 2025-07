Badner Bahn bringt 34 neue Garnituren auf Schiene

Der 34. und letzte Triebwagen der neuen Fahrzeugserie TW500 hat vor kurzem den Betrieb auf der Badner Bahn aufgenommen. Damit ist die Modernisierung der Fahrzeugflotte abgeschlossen.

Mit der Inbetriebnahme des 34. TW500 ist die Modernisierung der Badner Bahn abgeschlossen. Die neuen Garnituren haben die mehr als 40 Jahre alten Züge der Baureihe TW100 größtenteils ersetzt. Einige wenige Altmodelle fahren noch vereinzelt, doch die Zukunft gehört dem neuen Typ. "Mit dem 34. TW500 im Fahrgastbetrieb schließen die Wiener Lokalbahnen ein bedeutendes Kapitel der Modernisierung erfolgreich ab. Die neue Fahrzeugflotte setzt neue Maßstäbe in Komfort und Nachhaltigkeit", unterstreicht die Geschäftsführung des VOR, Karin Zipperer und Alexander Schierhuber.

Über 75 Prozent aller Fahrten werden bereits mit den neuen Zügen zurückgelegt. Insgesamt legten die neuen Garnituren seit Inbetriebnahme des ersten Zuges rund sieben Millionen Kilometer zwischen den Stadtzentren von Wien und Baden zurück. Das entspricht umgerechnet knapp 175 Erdumrundungen. "Die Badner Bahn ist eine sehr wichtige Verbindung für Pendlerinnen und Pendler im Südraum von Wien. Die Modernisierung des Fuhrparks war ein wichtiger Schritt, um möglichst viele Menschen vom Umstieg auf die Bahn zu überzeugen“, sagt Monika Unterholzner Generaldirektor-Stellvertreterin bei den Wiener Stadtwerken.

Positive Bewertung durch Fahrgäste

Auch die Fahrgäste zeigen sich zufrieden. In der aktuellen Befragung gaben rund 900 Personen dem neuen Zugmodell Topnoten. Die Barrierefreiheit erhielt eine 1,4, die Klimatisierung eine 1,5 nach Schulnotensystem. Die Fahrgastzahlen erreichten in den letzten beiden Jahren Rekordwerte. Die neuen TW500 bieten spürbar mehr Komfort, bringen Sicherheit und passen sich dem Alltag unterschiedlichster Menschen an. „Der moderne Fuhrpark der Badner Bahn steht für ein komfortables und barrierefreies Mobilitätsangebot, das auf die Bedürfnisse der Menschen abgestimmt ist“, betont Udo Landbauer, der niederösterreichische FPÖ-Verkehrslandesrat und LH-Stellvertreter.