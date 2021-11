Bank im Bezirk Mistelbach überfallen

Keine Verletzten. Verdächtiger wurde wenig später in Tschechien angehalten.

In Laa an der Thaya (Bezirk Mistelbach) ist Dienstagmittag eine Bank überfallen worden. "Es wurde niemand verletzt", sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf APA-Anfrage. Der Täter ergriff die Flucht. Im Zuge einer Fahndung wurde in Tschechien eine Person angehalten. "Möglicherweise könnte es sich um den Tatverdächtigen handeln", bestätigte der Sprecher Online-Medienberichte.

Zum Hergang der Tat in der Stadt an der Grenze zu Tschechien waren vorerst keine näheren Informationen bekannt. Die Ermittlungen durch das Landeskriminalamt Niederösterreich waren im Laufen.