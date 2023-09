Die Forderung nach einem Bankomat für jede Gemeinde hat breite Zustimmung in der Bevölkerung.

Mindestens einen Bankomat in jeder Gemeinde lautete eine Bedingungen von SPÖ-Landesparteichef Sven Hergovich für ein Arbeitsübereinkommen mit der ÖVP nach der Landtagswahl in Niederösterreich. Aus der Zusammenarbeit wurde bekanntlich nichts, von seiner Forderung rückte der Rote ab weiter nicht ab. "Hergovichs Forderung sind populistisch, verbrennen Steuergeld und gehen an der Realität in Niederösterreich vorbei", war aus der VPNÖ zuletzt zu vernehmen.

Niederösterreichs SPÖ-Chef Sven Hergovich.

"NÖN"-Umfrage. Rückenwind erhält Hergovich jetzt allerdings aus der Bevölkerung. Eine aktuelle bundesweite Umfrage der "NÖN“ bestätigt die Unterstützung der Bevölkerung für sein Vorhaben. Die große Mehrheit von 77 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher will einen Bankomaten in jedem Ort. "Ich freue mich, dass unser Vorschlag, einen Bankomat in jeder Gemeinde zu ermöglichen, so große Unterstützung in der Bevölkerung hat. In den Koalitionsverhandlungen war das Projekt für die ÖVP Niederösterreich noch undenkbar, aber durch den Druck aus der Bevölkerung kommt Dynamik in die Debatte", freut sich Hergovich.

Die Kosten für den Bankomaten in jedem Ort und insgesamt für die Möglichkeit weiterhin gebührenfrei Geld vom Bankomaten beheben zu können, sollen "die Banken aus einer Übergewinnsteuer tragen".