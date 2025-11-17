Bauarbeiten bei Hautzendorf abgeschlossen

Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt Hautzendorf im Zuge der Landesstraße L 6 sind abgeschlossen.

Am 5. November 2025 nahm BR Michael Bernard in Vertretung von LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) gemeinsam mit Bürgermeister Markus Koller (Liste Markus Kolle) und der Leiterin der Straßenbauabteilung Wolkersdorf Nikola Kopitz die Fertigstellung der Bauarbeiten für die Sanierung bzw. Neugestaltung der Ortsdurchfahrt von Hautzendorf (Gemeindegebiet von Kreuttal) im Zuge der Landesstraße L 6 vor.

Die Landesstraße L 6 wies zwischen dem östlichen Ortsbeginn und der Brücke über den Ortsgraben zahlreiche Fahrbahnschäden wie Risse, Verformungen, Ausmagerungen auf. Auf Grund der aufgetretenen Zeitschäden waren das Brückenobjekt und die Nebenflächen entlang der Landesstraße L 6 ebenfalls sanierungsbedürftig. Aus diesen Gründen haben sich der NÖ Straßendienst und die Gemeinde Kreuttal entschlossen, nach den Verlegungen der Einbauten die Ortsdurchfahrt von Hautzendorf auf einer Länge von rund 550 m zu sanieren bzw. neu zu gestalten.

Zur Ausführung

Die Bauarbeiten starteten Mitte März 2024 mit der Sanierung der Brücke über den Ortsgraben. Dabei wurden von der Brückenmeisterei Korneuburg die Randbalken, die Brückenabdichtung sowie das Geländer erneuert. Auf einer Länge von insgesamt rund 550 m wurde die Fahrbahnkonstruktion neu hergestellt und abschließend ein neuer Straßenbelag aufgebracht. Die Fahrbahnbreite wurde, entsprechend dem heutigen Verkehrsstandard und je nach örtlichen Verhältnissen mit einer Breite von 6,00 m ausgeführt. Die Nebenflächen wurden neu hergestellt und mittels Schräg- Tief- und Hochborde von der Fahrbahn abgegrenzt. Längsparkflächen für den ruhenden Verkehr wurden beidseitig der Landessstraße L 6 errichtet und für die Fußgängerinnen und Fußgänger an der Südseite die Gehsteige neu angelegt. Weiters wurden die Entwässerungseinrichtungen den neuen Gegebenheiten angepasst. Für ein harmonisches Erscheinungsbild wurde auf die Grünraumgestaltung großer Wert gelegt.

Die Arbeiten wurden durch die Straßenmeisterei Wolkersdorf mit Bau- und Lieferfirmen der Region ausgeführt. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 560.000 Euro, wobei rund 300.000 Euro auf das Land NÖ und rund 260.000 Euro auf die Gemeinde Kreuttal entfallen.