Bei Verfolgungsjagd mit Polizei Hasen totgerast

Angesichts einer Routinekontrolle gaben drei Kleinkriminelle Gas.

Niederösterreich. Mit einem nicht mehr für den Verkehr zugelas­senen alten Peugeot war ein 20-Jähriger mit seinem Freund (19) und einer Bekannten (22) auf Einbruchstour – sie brachen in Lokale im Bezirk Tulln ein und knackten Zeitungskassen.

Als sie am Montagabend von Polizisten herangewunken wurden, rasten sie in Zeiselmauer mit Vollgas davon, erreichten noch im Ortsgebiet 150 km/h und überfuhren bei Chorherrn einen Hasen, wobei sich Plastikteile vom Auto lösten. Das Tier starb. Bei Lan­genlebarn ließen sie den Pkw stehen und flüchteten zu Fuß in einen Wald, wo sie mittels Wärmebildkamera eines Hubschraubers aufgestöbert wurden.

Der Fahrer wurde verhaftet, die Komplizen angezeigt.