Mit Freitag, dem 31. Oktober, ging die diesjährige Saison der "Garten Tulln" erfolgreich zu Ende. Mit 235.000 Besuchern konnte die "Natur im Garten“-Erlebniswelt auch heuer ein erfreuliches Ergebnis erzielen.

Seit ihrer Eröffnung 2008 haben bereits über vier Millionen Menschen Österreichs erste ökologische Gartenschau besucht. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) erklärte zur aktuellen Bilanzpräsentation: „Die Garten Tulln ist ein Aushängeschild für Niederösterreich. Sie steht für gelebten Umwelt-, Klima- und Artenschutz, verbindet Naturerlebnis mit Umweltbildung und zeigt, wie wir gemeinsam die beste Zukunft für unsere Kinder gestalten können. Dass wir heuer an die Zahlen vergangener Rekordjahre anschließen konnten, zeigt, wie beliebt dieses einzigartige Ausflugsziel bei Familien und Gartenfreunden ist – als ein Ort, an dem die Menschen Erlebnis, Erholung und Inspiration gleichermaßen finden.“

235.000 Besucher heuer: das bedeutet eine fast 40 %ige Steigerung gegenüber dem Jahr 2021. Ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs sei, so die Veranstalter, das breite Bildungsangebot auf der Garten Tulln: Rund 4.000 Kinder nahmen im vergangenen Schuljahr an den ökopädagogischen Programmen teil und entdeckten dabei spielerisch die Vielfalt im Garten und das Prinzip des ökologischen Gärtnerns.

Rückblick auf Veranstaltungen und Highlights

Den Saisonauftakt bildete im April der Frühlingsmarkt, der bereits rund 3.000 Gäste nach Tulln lockte. Im Laufe des Jahres konnten die Besucher ein vielfältiges Programm mit thematischen Führungen, Workshops und den beliebten Kindertagen erleben, die an jedem zweiten Sonntag im Monat stattfanden und Familien mit buntem Mitmachprogramm begeisterten. Ein besonderer Höhepunkt der Saison war das Erreichen eines bedeutenden Meilensteins: Im Sommer 2025 durfte die Garten Tulln ihren viermillionsten Gast begrüßen. Auch ökologisch gab es Grund zur Freude: Im Juni wurde auf dem Gelände die bedrohte Libellenart "Gabel-Azurjungfer“ entdeckt – ein Beleg für die hohe ökologische Qualität und Artenvielfalt des Areals.

Nach einer Winterpause öffnet die Garten Tulln am 28. März 2026 erneut ihre Gartentore, die nächste Saison geht bis zum 31. Oktober 2026. Auch für das kommende Jahr sind Neuerungen in den Gärten und ein buntes Veranstaltungsprogramm geplant.