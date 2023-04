Betäubt – so wurde ''Captain'' eingefangen

Das Ausreißer-Känguru wurde 15 Kilometer von seinem Gehege entfernt von Polizisten entdeckt.

Niederösterreich. Wallaby „Captain“ ist nach 12 Tagen endlich wieder zu Hause – ÖSTERREICH berichtete. Nun wird auch bekannt, wie das nicht zum ersten Mal ausgebüxte Tier eingefangen werden konnte.

„Polizisten haben ihn am Sonntag in Guntersdorf gesehen“, erzählt der Besitzer aus Alberndorf im Weinviertel. „Wir haben ihn dann in einem Busch entdeckt.“ Zuerst habe man versucht, das Tier selbst anzulocken. „Dann haben wir einen Tierarzt informiert, der ein Betäubungsgewehr einsetzte.“

Vier Treffer mit Pfeilen waren nötig. Nach zwei Stunden konnte das Wallaby, das aus der Familie der Kängurus stammt, in einer Holzbox zurück in sein Gehege zu seinem Freund „Casper“ (ein weißes Wallaby) transportiert werden. „Captain“ ist noch etwas abgemagert und erledigt. Er muss sich nun von den Strapazen erholen – und bekommt entsprechend viel Futter. (mko)