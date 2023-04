Erst nach mehrmaligen Versuchen gelang es, das Känguru einzufangen.

Niederösterreich. Die intensive Suche nach dem Wallaby „Captain“ hat ein Ende: Am Sonntag konnte der Ausreißer eingefangen werden. „Captain ist wieder zu Hause“, sagt sein Alberndorfer Besitzer. Zwölf Tage war das Känguru im Pulkautal umhergehüpft. Sichtungen gab es in der freien Natur ebenso wie etwa auf einem Supermarktparkplatz.

Mehrmals versuchten Feuerwehrleute und die Besitzer, das Tier – das normalerweise in Australien und nicht in Austria daheim ist – einzufangen. Am Wochenende endlich mit Erfolg.