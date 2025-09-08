Bewohner-Entscheidung: Mank bekommt neuen Hauptplatz

Die Bewohnerinnen und Bewohner in Mank, einer rund 3000-Einwohner-Gemeinde im niederösterreichischen Mostviertel, haben mit überwältigender Mehrheit entschieden, dass der Hauptplatz eine Erneuerung bekommen soll.

In einer Volksbefragung wurde Mank zur Entscheidung gebeten: Darf der Hauptplatz, wie vom Gemeinderat beschlossen, neu gestaltet werden? Mit 79,26 Prozent fiel die Entscheidung ganz klar zu Gunsten von "Ja" aus. Immerhin 53 Prozent beteiligten sich an der Wahl.

Teil der besagten Neugestaltung soll Beflanzung, Erhöhung der Verkehrssicherheit und auch eine Versetzung der Dreifaltigkeitssäule sein. Bürgermeister Martin Leonhardsberger (ÖVP) zeigt sich begeistert: "Danke für dieses klare Votum, das die bisherige Arbeit im Gemeinderat bestätigt."

"Gelder nach Mank holen"

Und weiter: "Hier wollen wir bei den Leuchtturmprojekten in Niederösterreich dabei sein, und die Gelder nach Mank holen." Dafür braucht es die Stadterneuerungs-Förderung, deren Ausschreibung im Herbst startet.

Bei den Details der Planung soll die Bevölkerung wieder eingebunden werden, mit einer angepeilten Finalisierung für Mitte 2026. Sollte die Förderung nach Mank gehen, ist mit einer Umsetzung 2027 zu rechnen.