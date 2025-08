Bühne frei für den Erfolg: Theaterfest NÖ mit starker Zwischenbilanz

Das Theaterfest Niederösterreich zeigt sich heuer von seiner besten Seite und sorgt für volle Ränge in allen Regionen. Mit rund 191.000 verkauften Tickets zieht das Theaterfest eine eindrucksvolle Zwischenbilanz und macht Lust auf mehr.

Noch bis 7. September lädt das Theaterfest Niederösterreich zu kulturellen Erlebnissen der besonderen Art. In allen Regionen Niederösterreichs bieten heuer 19 Festspielorte Oper, Operette, Musical und Schauspiel auf höchstem Niveau. Insgesamt sind 23 Produktionen für Erwachsene sowie sechs Produktionen für Kinder zu sehen. Bis jetzt wurden bereits rund 191.000 Tickets verkauft, das sind um 1.000 mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. "Dass heuer bereits 191.000 Tickets verkauft wurden, ist ein toller Erfolg und ein starkes Zeichen dafür, wie sehr das Publikum unsere heimische Theaterlandschaft schätzt", sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Theaterfest-Obfrau Kristina Sprenger. © NLK Filzwieser

Lediglich eine Vorstellung musste bis 27. Juli bislang abgesagt werden, 19 Zusatzvorstellungen konnten aufgrund der großen Nachfrage angesetzt werden. Theaterfest-Obfrau Kristina Sprenger zeigt sich ob des großen Interesses mit Dankbarkeit erfüllt. "Es ist einfach wunderschön zu sehen, wie viele Menschen unser Theaterfest mit so viel Freude besuchen", so Sprenger. Für fünf Produktionen fällt am Sonntag der letzte Vorhang. Nur noch bis 10. August zu sehen ist die Operette "Ein Walzertraum" im Langenloiser Schloss Haindorf, die französische Komödie "Die Nervensäge" bei den Festspielen Berndorf, das Ambros-Musical "Augustin" in Amstetten, die Kriminal-Posse "Die geraubte Venus" bei den Wachaufestspielen Weißenkirchen und "Ritter Rost hat Geburtstag" beim Kindermusical-Sommer Niederösterreich in Schiltern.