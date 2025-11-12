Bühne im Hof zeigt im Frühjahr 2026 "Potpourri Orange"

Als "Potpourri Orange" präsentiert die Bühne im Hof in St. Pölten ihr Frühjahrsprogramm 2026. Geboten wird eine breite Palette von Kabarett über Musik bis Zirkus sowie Aufführungen für junges Publikum.

Für alle Abende gilt laut dem künstlerischen Leiter Alexander Hauer, dass sie "'gscheit goschert' - also spritzig-scharf mit Herz und Hirn und nie um eine Antwort verlegen" sind. Zu Gast sind u.a. Manuel Rubey, Toxische Pommes, Maschek, Karl Markovics, Avec und Krautschädl. Den Auftakt am 16. Jänner bestreiten Simon Schwarz und Manuel Rubey mit "Podcast Live". Auftreten werden u.a. auch Verena Scheitz und Tom Schreiweis, Marco Pogo, David Scheid, Christof Spörk, Alfred Dorfer, Gerald Fleischhacker, Eva Maria Marold, Grissemann, Rubey & Stachel, Christian Reiter und Florian Klenk.

Die Grammy-prämierte US-amerikanische Singer-Songwriterin und Multiinstrumentalistin Judith Hill gibt am 28. März ihr einziges Österreich-Konzert und präsentiert ihr neues Album "Letters from a Black Widow". Im Bereich Musik wurden außerdem BartolomeyBittmann & Karl Markovics, Werner Auer und Andy Lee Lang, Özlem Bulut und Alexander Goebel angekündigt. Antonia Stabinger, in der zweiten Saison offizielle Hofkünstlerin, sowie die Rabtaldirndln und Monika Klengel widmen sich dem Thema Ehe. Zu sehen sind weiters heimische, junge Künstlerinnen wie Mira Perusich, ams und Avec. Zum Saisonabschluss am 3. Juni machen Krautschädl auf ihrer "Let's Schädl Again"-Tour Halt in St. Pölten.

Akrobatik und Produktionen für junge Gäste

Eine Mischung aus Tanz, Akrobatik und Comedy zeigen Starbugs Comedy, die Jonglierweltmeister Jonglissimo zeigen ihr Können begleitet von Live-Musik. Das internationale Zirkuskollektiv Barbaren Barbies aus Berlin eröffnet am 29. Mai den Pride Month 2026. Das Lucid Dreams Festival für experimentelle Medien in Kooperation mit der FH St. Pölten lädt am 22. und 23. Mai anhand eines Ausstellungsparcours dazu ein, den "Happy Palace" als Ort voll innovativer Poesie zu entdecken.

Für junge Gäste warten Produktionen des Landestheaters Niederösterreich, des Theaters des Kindes Linz, vom theater.nuu sowie das Stück "Match me if you can" von Cornelia Voglmayr mit dem no string quartet. Multiinstrumentalist Rémi Decker begleitet als Ein-Mann-Band Animationsfilme mit spektakulärem Live-Sound. Karten für die Frühjahrssaison sind ab Donnerstag erhältlich.