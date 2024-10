Cobra stürmt Wohnhaus in Ebreichsdorf

Am Freitagvormittag fand in Ebreichsdorf ein großangelegter Polizeieinsatz statt.

Wie erst am Sonntag bekannt wurde, kam es am Freitagvormittag in Ebreichsdorf zu einem großen Polizei-Einsatz, an dem auch die Cobra beteiligt war. Die Eliteeinheit bereitete sich auf dem Parkplatz der örtlichen Polizeiinspektion vor und rückte anschließend in ein nahegelegenes Wohngebiet aus. Dort stürmten die Spezialkräfte ein Einfamilienhaus.

© Thomas Lenger/Monatsrevue ×

Die Polizei hält sich zu den Hintergründen des Einsatzes bedeckt. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich verweist auf die Wiener Polizei, da die Ermittlungen vom Landeskriminalamt (LKA) Wien geführt werden. Von dort wurde lediglich mitgeteilt, dass zu laufenden Ermittlungen keine Stellungnahme abgegeben werde. Gerüchte über einen möglichen Zusammenhang mit Drogenhandel wurden ebenfalls nicht bestätigt.

© Thomas Lenger/Monatsrevue ×

Der Vorfall sorgte in dem betroffenen Wohngebiet für Unruhe, doch offizielle Details bleiben vorerst unter Verschluss.