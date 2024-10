Polizei schildert dramatischen Einsatz

Nach der Tötung einer 65-Jährigen ist am Samstag in Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf) ein stundenlanger Großeinsatz der Polizei zu Ende gegangen.

In einem sogenannten Kellerstollen, in dem sich der tatverdächtige 59-jährige slowakische Staatsbürger verschanzt hatte, sei eine männliche Leiche entdeckt worden, hieß es am Nachmittag bei einer Pressekonferenz der Polizei. Die Identität ist noch nicht klar, es dürfte sich aber um den Beschuldigten handeln.

Menschliche Überreste

Der Slowake hatte sich zuvor über Stunden hinweg in einem Objekt samt stollenartigem Keller in der Zistersdorfer Katastralgemeinde Gösting verschanzt. Bei einem ersten Einschreiten der Beamten hatte der Mann in den Morgenstunden offenbar einen Sprengsatz gezündet, ein Cobra-Beamter wurde dabei schwer verletzt. Ein weiteres Mitglied des Einsatzkommandos habe ambulant behandelt werden müssen.

In der Mittagszeit wurde der Slowake dann mittels sogenannter Call-Outs mehrfach durch Lautsprecher zur Aufgabe aufgefordert. Nachdem keine Reaktion erfolgte, sei technisches Equipment in den Kellerbereich eingeführt worden, hieß es bei der Pressekonferenz in St. Pölten. Dabei seien die menschlichen Überreste entdeckt worden.

"Allgemein gefährlich"

Der Beschuldigte galt als "allgemein gefährlich". Der 59-Jährige sei in mehreren Ländern Europas wegen unbefugten Besitzes von nuklearem Sprengstoff, Waffen sowie Sprengmitteln aufgefallen, hatte Polizeisprecher Johann Baumschlager Samstagfrüh im Rahmen einer ersten Pressekonferenz mitgeteilt. Details dazu wurden zunächst nicht genannt.

Die tote 65-Jährige war am Freitag gegen 16.30 Uhr in einem Weingarten im Raum Zistersdorf mit Stichverletzungen aufgefunden worden. Der Verdächtige sei in Tatortnähe gewesen und bei der Flucht beobachtet worden, berichtete Baumschlager. Es gab "offensichtlich ein Bekanntschaftsverhältnis zwischen Opfer und Täter". Eine Obduktion wurde seitens der Staatsanwaltschaft Korneuburg angeordnet, das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt.

Rund um das vom Beschuldigten als Versteck ausgewählte Objekt in Gösting gab es einen Sperrkreis, etwa zehn Objekte wurden evakuiert. Vorübergehend untergebracht wurden die betroffenen Personen im Stadtsaal von Zistersdorf.

Generell war der Personaleinsatz der Exekutive groß. Schon in den Nachtstunden waren Cobra-Mitglieder und 120 Beamte der Landespolizeidirektion Niederösterreich an Ort und Stelle. Aufgeboten wurden auch spreng- und gefahrenstoffkundige Bedienstete sowie Einheiten von Rettung und Feuerwehr. Das Ortsbild von Zistersdorf war auch am Samstag von Einsatzkräften geprägt.