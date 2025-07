Das sind Niederösterreichs TOP-Ausflugsziele in den Sommerferien

Das Land Niederösterreich hat für alle Schüler ein Ferienprogramm mit TOP-Ausflugszielen parat - Solarix-Rätsel-Rallyes, Greifvogelshows und "KunstWerkTage" inklusive.

An Niederösterreichs Schulen herrschen derzeit Sommerferien, was bedeutet: Neun Wochen Auszeit zum Entspannen und Abschalten. Für diese Zeit bieten die 54 Mitgliedsbetriebe der TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs eine breite Palette an Erlebnissen: von erfrischenden Bergtouren über schattige Blumengärten und kunsthistorische Ausstellungen bis hin zu Bastelstationen, stimmungsvollen Konzertabenden und Sommerfesten mit kulinarischen Genüssen.

"Um unsere Tagesgäste immer wieder neu zu begeistern, haben wir auch heuer kreative Themenveranstaltungen entwickelt. Unser Ziel ist es, für jedes Alter und jeden Geschmack das passende Angebot zu bieten. Ein Sommerprogramm, das zum Verweilen, Staunen und Weitererzählen einlädt", erklärt Mag. Eveline Gruber-Jansen, Sprecherin der TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs.

Rätsel, Kräuter und Ritter Rost

Stolze sechs Millionen Besucher zählen die TOP-Ausflugsziele jährlich, wobei folgende Kategorien zur Auswahl stehen:

Bahn- und Schifffahrt

Burgen und Schlösser

Genuss-, Garten- und Erlebniswelten

Museen und Ausstellungen

Stifte und Klöster

Thermen & SPA

Tier-, Natur- und Nationalparks

Viele Ausflugsziele bieten spezielle Programme für Familien mit Kindern: So laden die Kittenberger Erlebnisgärten mit dem Kindermusical "Ritter Rost hat Geburtstag" (9. Juli – 10. August) zu einem musikalischen Abenteuer ein. Beim "Sommernachtstraum in rosé" am 10. Juli verbinden sich Live-Musik, Akrobatik und eine Rosé-Bar mit Gartenkunst. Ein Kräuterfest mit Segnung, Vorführungen und Gottesdienst folgt am 15. August. Bis 31. August läuft in der "Sonnenwelt" Großschönau die "Solarix-Rätsel-Rallye". Im Stift Dürnstein entdecken Familien die Geschichte des Hauses auf spielerische Weise. Und auch das TOP-Ausflugsziel "Sonnentor" in Sprögnitz lädt zu sommerlichen Familienführungen ein: Jeden 1. und 3. Sonntag im Monat sowie jeden Donnerstag um 14 Uhr können Kinder und Erwachsene gemeinsam die Welt der Kräuter mit allen Sinnen erleben.

Kunst, Kultur und Kinderkäse

In der Käsemacherwelt in Heidenreichstein heißt es "Kinder machen Käse": Bis 29. August finden donnerstags und freitags um 11 Uhr Führungen zum Mitmachen für Kinder ab fünf Jahren statt. Die Dauer beträgt etwa 60 Minuten.

Die Schallaburg begeistert mit einem Open-Air-Kino unter den Arkaden am 26. Juli sowie am 1. und 2. August. Die "KunstWerkTage" von 8. bis 10. August präsentieren rund 100 Künstler und Handwerker. Für Familien gibt es Bogenschießen, einen großen Spielplatz, Kinderführungen und kostenlosen Eintritt mit der SchallaCard für alle unter 18 Jahren.

Die Ausstellung "Gott und Geld" im Stift Klosterneuburg widmet sich dem Spannungsfeld zwischen materiellen und spirituellen Werten. Zusätzlich verbindet das Stift Natur- und Kulturerlebnis mit geführten Spaziergängen durch die klösterlichen Wälder. Wer Abkühlung sucht, ist bei einer Führung durch den Weinkeller bei konstanten 14 Grad gut aufgehoben – inklusive Lichtinstallationen und Weinverkostung.

Abenteuer zu Land, zu Wasser, bergauf und bergab

Geschichte hautnah erleben können Besucher im Schloss Rosenburg, wo im Sommer Greifvogelshows und Schlossführungen stattfinden. Am 18. Juli und 1. August wird der Eis-Greissler Erlebnispark an zwei Abenden in besonderem Licht erlebbar: laue Nächte, Fahrten im Dunkeln und Sonnenuntergänge inklusive. Ob eine Runde mit dem Milchshaker, eine nächtliche Kugelbahnjagd oder "kuuhle Shows" mit Kinderdisco – ein abwechslungsreiches Abendprogramm sorgt für unvergessliche Erlebnisse.

Im Stift Heiligenkreuz kommen Kultur- und Tierfreunde auf ihre Kosten: Im angrenzenden Wildgehege beim Kreuzweg begrüßen die Esel Alfredo und Carlo die Gäste, daneben tummeln sich Zwergziegen, Sikawild und andere Tiere.

Ein Radausflug entlang des Donauradwegs ist immer eine gute Idee. Vorbei am Benediktinerstift Göttweig, am östlichen Rand der UNESCO-Welterberegion Wachau, lässt sich ein Zwischenstopp mit herrlicher Aussicht und historischem Flair einlegen. Wer es lieber luftig mag, fährt auf die Raxalpe in den Wiener Alpen. Der Erlebnisweg "Pioniere & Freigeister" begeistert kleine wie große Gäste. Der Aufstieg erfolgt mit der Rax-Seilbahn – der ersten Personen-Seilschwebebahn Österreichs.