Dieser Mann wird mächtiger Gesundheitschef in NÖ

Das Rennen um die Nachfolge von Konrad Kogler als Personalvorstand der NÖ Landesgesundheitsagentur ist entschieden.

Mit mehr als 28.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) einer der größten Arbeitgeber in Niederösterreich und ein enormer Verwaltungsapparat. Nachdem Personalvorstand Konrad Kogler bekanntgegeben hat, dass er sich wie Vorstandskollege Alfred Zens für eine neue Funktionsperiode nicht bewerben werde, lief die Suche nach einem Nachfolger.

Mit 300.000 Euro dotierter Top-Job

Wie oe24 aus informierten Kreisen gehört und der "Kurier" zuerst berichtet hat, ist der mit 300.000 Euro dotierte Top-Job an der Spitze der LGA bereits vergeben. Der Jurist Gerhard Dafert soll sich demnach in den Hearings gegen rund 20 Bewerberinnen und Bewerber durchgesetzt haben. Notwendig ist nun allerdings noch ein Beschluss der Landesregierung.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesamtsdirektor-Stellvertreter Gerhard Dafert. © NLK Pfeiffer ×

Bei der Opposition dürfte die Bestellung aber für Kritik sorgen. "Der Vorstand sollte nicht wie geplant nachbestellt werden und schon gar nicht mit einem schwarzen oder blauen Parteifreund. Vielmehr wäre der Posten ersatzlos zu streichen", forderte zuletzt SPÖ-Landesparteichef Landesrat Sven Hergovich.

Verdienstvolle Karriere

Gerhard Dafert wurde 1964 geboren und absolvierte in den Jahren 1983 bis 1988 das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien. 1989 trat er in den Landesdienst ein, von 1989 bis 1996 war er im Büro von Landeshauptmann-Stellvertreter bzw. Landeshauptmann Erwin Pröll tätig. 1996 erfolgte der Wechsel in die Personalabteilung, 2000 wurde er zum stellvertretenden Leiter der Abteilung Personalangelegenheiten A bestellt, 2001 wurde er Leiter der Abteilung Personalangelegenheiten A. Seit 1. Juni 2021 ist er Landesamtsdirektor-Stellvertreter. Im vergangenen Mai wurde Dafert von Johanna Mikl-Leitner mit dem "Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich“ ausgezeichnet.