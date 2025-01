Discofever in Wiener Neustadt

Musikliebhaber aufgepasst: Wer am Wochenende mal wieder zu Disco Beats tanzen möchte, sollte morgen unbedingt im "Klub Kasematten" vorbeischauen.

Morgen öffnet der Klub Kasematten in Wiener Neustadt erstmals seine Türen. Den ganzen Abend lang kann man bei Disco Beats, Austropop, Schlager und vielem mehr ausgelassen feiern.

Für alle Kulinarik-Begeisterten gibt es auch eine Tasting-Area. Die exklusive Abendveranstaltung für alle über 30 vereint zweimal jährlich Genuss mit Musik, in besonders stilvoller Art.

Feiern auf höchstem Niveau

Wer bei der Eröffnung des Events, am 18. Jänner nichts verpassen will, hat einiges zu tun, denn es warten 3 unterschiedliche Floors mit diversen Musikrichtungen. Ab 18 Uhr gibt es in der Tasting Area erlesene Weine, edle Spirituosen, sowie Cocktails zu genießen. In jedem erworbenen Ticket sind 3 Kostproben enthalten, jede weitere kann man ganz einfach vor Ort kaufen.

Für die Veranstaltung sind im Vorverkauf, sowohl normale Eintrittskarten, als auch verschiedene Packages und VIP- Tickets erhältlich. Die Preise bewegen sich zwischen 24 und 225 Euro. Achtung! Für Spätentschlossene kann es an der Abendkasse ein paar Euro teurer werden.