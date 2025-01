Seit Anfang des Jahres besteht die Möglichkeit, am Friedhof in Wiener Neustadt Baumbestattungen durchzuführen.

Die Baumbestattung ist eine der beliebtesten Formen der Naturbestattung. Hierbei wird die Urne mit der Asche des Verstorbenen in die Erde neben einen Baum eingebettet. Ab sofort gibt es auch am städtischen Friedhof in Wiener Neustadt die Möglichkeit einer Baumbestattung. Bereits im August 2022 begrünte die Friedhofsverwaltung eine Fläche von rund 2.200 Quadratmetern, im Juni 2024 starteten die finalen Arbeiten, die mit Dezember nun abgeschlossen wurden.

"Mit dem neu gestalteten Waldfriedhof ist ein Ort des nachhaltigen Erinnerns geschaffen worden. Alternative Bestattungsmöglichkeiten werden heutzutage immer gefragter, das sieht man bereits an der großen Nachfrage nach den erst kürzlich möglichen Baumbestattungen am städtischen Friedhof“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Stadtrat Franz Dinhobl. Drei Beisetzungen finden schon in den kommenden Wochen statt und es gibt schon weitere Anfragen.

Gestaltung des Waldfriedhofs

Auf der 2.200 Quadratmeter großen Fläche des Waldfriedhofs wurden im Mai 2024 14 neue Bäume gepflanzt. Umrahmt werden diese von 250 Wildsträuchern. Rund 520 Quadratmeter wurden als Ersatzfläche geschaffen, sollte der Waldfriedhof in den nächsten Jahren zu klein werden. Zusätzlich wurden zehn weitere Winterlinden in der Nähe der Fläche gesetzt. Der Vorplatz wurde mit einer Totholzecke für die Verabschiedungskränze, einem "Kerzenstein" und einem alten Naturstein als "Gedenkstein" für die Verstorbenen. Für die letzte Verabschiedung wurde eine Skulptur als Urnenstele angefertigt.