Einem Mann aus dem Raum Pöchlarn wurde heute ein Facebook-Posting, das er vor drei Jahren getätigt hat, zum Verhängnis.

Exakt am 20. April 2022, dem Geburtstag Adolf Hitlers, postete der heute 41-jährige gelernte Dachdecker auf Facebook ein Bild seiner Mahlzeit, dazu schrieb er (in der Rechtschreibung etwas holprig): "Ja wohl heute gibt es Eiernockal mit grünen Salat“. Darunter setzte er zwei rote Herz-Emojis. Eiernockerl hat Hitler immer wieder als seine Lieblingsspeise bezeichnet.

Auf „nationalsozialistische Wiederbetätigung“ lautete die Anklage des Landesgerichts St. Pölten, heute wurde er in einem Schwurgerichtsprozess verurteilt. Er habe "einfach nicht nachgedacht“, fiel es ihm in seiner Verteidigung ein. Der Facebook-Account des Mannes wurde zur Löschung eingezogen.