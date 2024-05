Wohnhaus in Flammen: Zwei Bewohner im Spital

Rund acht Feuerwehren mussten mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften ausrücken.

Nö. Feuerinferno am Donnerstagabend in Neumarkt an der Ybbs. Kurz vor 20 Uhr heulten die Sirenen. Aus vorerst noch ungeklärten Gründen war ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Zwei Personen waren zu der Zeit im Haus. Diese wurden von den Rettungskräften versorgt und in ein Spital gebracht.

© DOKU NÖ ×

© DOKU NÖ ×

Insgesamt waren acht Feuerwehren im Einsatz, darunter auch Atemschutztrupps, die gegen die Flammen ankämpfen mussten. Der Brand konnte zügig unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Trotzdem blieb die Brandursache vorerst unklar und ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.