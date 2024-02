Erste Skigebiete geben auf

Die Skiorte Annaberg, Mönichkirchen und St. Corona stellen diese Woche den Liftbetrieb ein - und hoffen doch noch auf ein Comeback

Eigentlich wollte man noch bis 17. März für die Ski-Fans offen haben – doch die frühlingshaften Temperaturen machen den niederösterreichischen Skigebieten am Annaberg (Bez. Lilienfeld), in St. Corona und Mönichkirchen (beide Bez. Neunkirchen) einen dicken Strich durch die Rechnung. Als dann noch starker Regen hinzukam, schmolzen alle Hoffnungen buchstäblich dahin.



Wie der ORF berichtet, müssen sie vorzeitig den Liftbetrieb einstellen. Im Laufe der Woche ist für heuer Schluss. Nur noch einige ausgewählte Lifte in Mönichkirchen und St. Corona sind noch offen, weil für diese Woche Kidnergärten und Volksschulen zu Skitagen angesagt sind.



In Lackenhof am Ötscher (Bez. Scheibbs) war schon am vergangenen Dienstag Sperrstunde.

Bei Neuschneet wäre ein Neustart denkbar

„Wir kämpfen um jeden Betriebstag“, sagt ecoplus-Alpin-Chef Markus Redl. Er hat die Saison noch nicht ganz aufgegeben: Sollte es – wie zuletzt etwa in Kärnten – noch einmal ordentlich schneien, sei auch ein Neustart bei den Liften der ecoplus möglich.



Vollbetrieb am Hochkar und am Semmering



Das Hochkar sei weiter im Vollbetrieb, dieser soll bis Ostermontag (1. April) weiter laufen. 30 bis 40 cm Neuschnee hatten dies möglich gemacht. Auch am Semmering waren alle Lifte in Betrieb, nur die Rodelbahn werde wohl die Saison beenden müssen.