EU-weite Katastrophenübung als Bewährungsprobe für Niederösterreicher

Polen will mehr Gas-Solidarität in der EU Warschau appelliert an die EU-Partner, die Solidarität bei der Gas-Versorgung zu verstärken. Noch heuer möchte Polen das von der EU-Kommission vorgeschlagene Abkommen unterzeichnen. "Die EU-Regierungen sollten die Diskussion zu dem Thema im Dezember abschließen", sagte der Leiter des Amtes für europäische Integration UKiE, Milolaj Dowgielewicz, der Zeitung "Rzeczpospolita". Premier Donald Tusk werde das Thema beim derzeitigen EU-Gipfel ansprechen.