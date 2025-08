Festspiele Reichenau: Freude über 91 Prozent Auslastung

Die Veranstalter ziehen eine erfreuliche Bilanz: 37.000 verkaufte Tickets gab es bei 130 Vorstellungen.

Die Festspiele Reichenau haben in der am Sonntag zu Ende gegangenen Saison eine Auslastung von rund 91 Prozent verzeichnet. 37.000 verkaufte Tickets bei 130 Vorstellungen bedeuten einer Aussendung vom Montag zufolge einen signifikanten Zuwachs gegenüber 2024. Im kommenden Jahr gehen die Festspiele von 1. Juli bis 2. August in Szene, gezeigt wird anlässlich 100 Jahre Theater Reichenau "Die Fledermaus" in einer Fassung von Nils Strunk und Lukas Schrenk.

Angesichts der Bilanz zur diesjährigen Ausgabe zeigte sich die künstlerische Leiterin Maria Happel zufrieden: "Hinter jeder Vorstellung stand ein starkes Ensemble, ein konzentriertes Team und der gemeinsame Wille, Theater mit Haltung und Leidenschaft zu zeigen." Lob für das kulturelle Angebot gab es auch von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

2026 kehrt zum Jubiläum mit der "Fledermaus" jenes Stück zurück, mit dem das Theater 100 Jahre zuvor eröffnet wurde. Das vollständige Programm für die nächste Auflage der Festspiele wird im kommenden Jänner präsentiert.