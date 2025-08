Feuerwehr rettete drei verirrte Störche auf Futtersuche

Drei Jungstörche landeten im Garten, woraufhin die Feuerwehr die tierischen Bruchpiloten befreite.

In Marchegg sorgten drei junge Störche am Mittwoch für Aufregung. Zwei von ihnen landeten in einem Garten, der dritte ein paar Häuser weiter. Die Vögel hatten sich bei der Futtersuche übernommen – und saßen plötzlich fest. "Es passiert immer wieder, dass die Jungstörche bei der Futtersuche in private Gärten fliegen. Dort fehlt dann aber meist der Platz, den die Vögel benötigen, um wieder in die Luft zu kommen", erklärte Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schicker der NÖN.

Sechs Florianis der Freiwilligen Feuerwehr rückten daraufhin aus und befreiten die hilflosen Tiere. Einer der Störche war leicht verletzt. Alle drei wurden sicher in die Greifvogelstation Haringsee gebracht – dort sollen sie sich nun erholen.

Bereits sieben Jungstörche wurden heuer in die Station gebracht – alle mit Happy End. Die Feuerwehr bittet: Wer einen Storch in Not entdeckt, soll sofort Hilfe holen und ihn nicht selbst einfangen.