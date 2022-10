× Frau ertrunken: Leiche in Teich entdeckt

In Guntramsdorf im Bezirk Mödling ist eine tote Frau in einem Teich entdeckt worden.

Guntramsdorf. Die 51-Jährige war am 2. Oktober abgängig gemeldet worden, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Mittwoch einen Onlinebericht des "Kurier". Dem Obduktionsergebnis zufolge liegt kein Fremdverschulden vor.

Die Niederösterreicherin hatte laut Schwaigerlehner am 2. Oktober ein Lokal verlassen und sich zu Fuß auf den Heimweg gemacht. Zu Hause kam sie allerdings nie an. Es folgten mehrere Suchaktionen, an denen u.a. auch Personenspürhunde beteiligt waren.