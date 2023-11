× Gault&Millau ehrt Winzerin Dorli Muhr

Die niederösterreichische Winzerin Dorli Muhr wurde vom aktuellen Gault&Millau Weinführer mit dem Prädikat "Ausnahmewinzerin" versehen.

In der Region Carnuntum hat die Winzerin und Agenturchefin Dorli Muhr, fast aus dem Nichts, ein eigenes Weingut aufgebaut. Gut 20 Jahre nach dem Start am Spitzerberg im östlichen Niederösterreich zählen ihre Blaufränkischen zu den am besten bewerteten Rotweinen der Welt. "Der Jahrgang 2020 ist an Finesse kaum zu übertreffen", so die Lobeshymne im Guide 2023/24 von Gault&Millau. Grund genug für den Weinführer, der in 36. Auflage erschien, die Trophy für die "Ausnahmewinzerin des Jahres" an Dorli Muhr zu verleihen.

© Philipp Liparski ×

Winzerin Dorli Muhr, Kellermeister Lukas Branstätter und Gault&Millau Herausgeberin Martina Hohenlohe.

Weltberühmt in Österreich

Die Auszeichnung ist eine besondere für Dorli Muhr, die 2002 ihren ersten Jahrgang am Spitzerberg vinifizierte: es ist nämlich die erste, die sie in Österreich erhielt. 2019 wurde sie als "Weinheldin des Jahres" in Holland ausgezeichnet (Magazin Perswijn). Im Jahr 2020 erhielt sie vom Wine Spectator die höchste Note, mit der je ein österreichischer Rotwein in dem seit den 1970er-Jahren erscheinenden Magazin beurteilt wurde. Robert Parker Wine Advocate jubelte über ihre Weine ebenso wie das schwedische Livets Goda oder das japanische Vinotheque Magazin und viele andere auf der ganzen Welt. Dennoch: "Der Erfolg ist erst dann echt, wenn man auch im eigenen Land ausgezeichnet wird“, lächelt Dorli Muhr und nimmt mit großer Freude die Urkunde von Gault&Millau Herausgeberin Martina Hohenlohe entgegen.

© Anna Stöcher ×

Ausgezeichnet: Winzerin Dorli Muhr.

Muhrs Weine – sie produziert mittlerweile rund 70.000 Flaschen von zwölf Hektar am Spitzerberg - sind in Australien ebenso begehrt wie in Norwegen, Thailand, oder in den USA. Sogar in der Gourmet-Metropole Paris werden die zarten Blaufränkisch vom Spitzerberg in Top-Restaurants serviert. Erst kürzlich wurde das Weingut vom US Magazine Wine+Spirits in die Liste der Top 100 Weinmacher der Welt aufgenommen.