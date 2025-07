Geplantes Windrad-Projekt sorgt für Wirbel - Ausgang offen

Im zum Eskalieren drohenden Zoff um zwei geplante Windräder läuft eine St. Pöltner Bürgerinitiative Sturm gegen den Bau.

In St. Pölten sollen zwei neue Windräder entstehen. Doch schon jetzt regt sich heftiger Widerstand gegen das Projekt "Pottenbrunn V" an der Grenze zu Böheimkirchen. Die Bürgerinitiative "Pro Maria Jeutendorf/Mauterheim" schlägt Alarm, denn: Die Windräder sollen mit nur 780 bis 1.100 Metern Entfernung deutlich näher an Wohngebieten sowie Nachbargemeinden gebaut werden, als es das Raumordnungsgesetz von 2014 vorsieht.

Die Betreiberfirma "ImWind" hingegen pocht auf Flächenwidmungen aus dem Jahr 2003, wie der ORF berichtet, als noch andere Abstandsregelungen galten als heute. Kritiker orten darin ein Schlupfloch, dabei sei vor 20 Jahren mit kleineren Anlagen geplant worden. Nun will man Windräder mit einer Gesamthöhe von bis zu 220 Metern aufstellen. Das laufende Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren dürfte mit Ende Sommer abgeschlossen sein.

Mehrere hundert Unterschriften wurden bereits gesammelt, um das Projekt doch noch zu kippen. Die betroffenen Anrainer fürchten Lärm und Schattenwurf. Der Ausgang des Verfahrens bleibt offen, während sich die Fronten mehr und mehr zu verhärten scheinen.