Gleichenfeier in Kirchberg am Wagram: Dach drauf und  Zukunft gesichert!

Gedesag: In Kirchberg am Wagram wurde die Gleichenfeier für das Wohnprojekt „Kirchberg VII B“ begangen – ein bedeutender Meilenstein für eines der derzeit spannendsten Wohnbauprojekte in Niederösterreich.

Mit dem Abschluss des Rohbaus ist der Weg für all jene geebnet, die ein neues Zuhause suchen. Beliebtes Wohnmodell: Miete mit Kaufoption

27 Wohnungen und sechs Reihenhäuser entstehen im Rahmen des zweiten Bauabschnitts in diesem gefragten Siedlungsgebiet. Das Erfolgsmodell „Miete mit Kaufoption“ sorgt für Flexibilität und Sicherheit bei den zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern. Die Wohnflächen sind zwischen zwei und vier Zimmer groß und bieten neben Loggien, Dachterrassen und Eigengärten alles, was das Herz begehrt. © Gedesag Der Spatenstich erfolgte im Sommer 2024, die Fertigstellung ist für Frühjahr 2026 geplant. Bereits der erste Bauabschnitt war binnen kürzester Zeit vergeben – kein Wunder, denn das Projekt punktet mit durchdachter Architektur, hoher Wohnqualität und einer Lage, die Urbanität und Natur perfekt vereint. Dank und Anerkennung für alle, die mitbauenFeierlich, herzlich und voller Optimismus – so präsentierte sich die Gleichenfeier auf der Baustelle. Vertreter von Politik, Gemeinde und Bauherr Gedesag zeigten sich begeistert über das Vorankommen. Allen voran bedankten sich Landtagsabgeordneter Bernhard Heinreichsberger, Bürgermeister Franz Aigner und Gedesag-Vorstand Peter Forthuber bei den Bauarbeitern, Planern und allen Beteiligten für deren engagierte Arbeit.In ihrer Ansprache würdigten sie nicht nur den Baufortschritt, sondern auch das Konzept hinter dem Projekt: „Kirchberg VII B“ steht für modernen, leistbaren und nachhaltigen Wohnraum – mit Blick auf die Zukunft der Region.Info per E-Mail: office@gedesag.at oder www.gedesag.at