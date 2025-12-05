GR-Wahl St. Pölten: ÖVP bringt sich in Stellung

Die ÖVP hat heute ihre 84 Plätze umfassende Liste für die Gemeinderatswahl am 25. Jänner 2026 in St. Pölten bekanntgegeben. Die ÖVP setzt dabei auf ein Vorzugsstimmensystem.

Das Durchschnittsalter der Kandidatinnen und Kandidaten beträgt 43 Jahre. Wer mehr als die Hälfte der für ein Mandat notwendigen Stimmen als persönliche Vorzugsstimme vorweisen kann, ist laut einer Aussendung von Freitag direkt in den Gemeinderat gewählt. 2021 wären dafür rund 300 Vorzugsstimmen notwendig gewesen.

Für das "Team Krumböck - Volkspartei & Unabhängige" wird die maximal mögliche Anzahl an Kandidatinnen bzw. Kandidaten ins Rennen gehen. "Wir punkten mit Kompetenz, einer bunten Mischung an Persönlichkeiten aus allen Berufszweigen, Stadtteilen und Altersgruppen", sagte der Listenerste, Stadtrat und Landtagsabgeordneter Florian Krumböck. Die jüngste Kandidatin ist 18 Jahre alt, die älteste 70. Hinter Krumböck werden Rechtsanwältin Gemeinderätin Susanne Binder-Novak und der St. Pöltner Wirtschaftsbund-Obmann Stadtrat Mario Burger antreten. Neben jenen Mitgliedern des Gemeinderatsteams, die sich aktiv einer Wiederwahl stellen, befinden sich auch zwei Neueinsteiger jeweils unter 30 Jahren unter den Top 10. Der scheidende Vizebürgermeister Matthias Adl kandidiert auf Platz 22.

Die Volkspartei hatte beim Urnengang Anfang 2021 mit plus 2,47 Prozentpunkten auf 22,74 Prozent Platz zwei hinter der SPÖ, die die absolute Mehrheit verteidigte, erzielt. Die Schwarzen gewannen ein Mandat dazu und erreichten zehn der 42 Sitze.