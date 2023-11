× Großbrand wütete auf Bauernhof in Klein-Mariazell

In der Nacht auf Montag ist in Altenmarkt an der Triesting (Bezirk Baden) auf einem Bauernhof ein Brand ausgebrochen. Ein Wohnhaus und eine Lagerhalle, in der Stroh und landwirtschaftliche Maschinen untergebracht waren, wurden dabei komplett zerstört.

Das Feuer in der Altenmarkter Katastralgemeinde Klein-Mariazell war am Sonntag gegen 21.45 Uhr ausgebrochen. Bemerkt wurde der Brand zuerst durch die Hunde am Hof, die laut zu bellen begonnen und somit wohl Schlimmeres verhindert haben. Als der Landwirt darauf die Flammen entdeckte, alarmierte er sofort die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Helfer an Ort und Stelle stand bereits ein Strohlager samt Geräten in Vollbrand, auch das alte Wohngebäude hatten die Flammen schon erfasst. © Monatsrevue/T. Lenger × Eine 91-jährige Frau konnte sich aus dem Wohnhaus retten. Wohnhaus und Lagerhalle zerstört Elf Feuerwehren waren im Einsatz, das alte Wohnhaus sowie eine Lagerhalle samt Werkstatt wurden nach Angaben des Bezirkskommandos zerstört. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Objekte des Anwesens wurde verhindert. Verletzte gab es nicht, eine 91-jährige Bewohnerin wurde rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Den Einsatzkräfte gelang es, das Feuer bis kurz nach Mitternacht unter Kontrolle zu bringen. Die Lösch-und Aufräumarbeiten werden voraussichtlich noch bis Mittag andauern. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt.