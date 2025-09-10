Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Grüner Veltliner ist der Exportschlager
© NÖ Werbung/Herbst

Weinexport

Grüner Veltliner ist der Exportschlager

10.09.25, 14:47
Teilen

Der Grüne Veltliner ist die wichtigste autochthone Rebsorte Österreichs und zählt zu Niederösterreichs Aushängeschildern im Weinbau.

Rund ein Drittel der gesamten Rebfläche des Landes ist mit dieser Sorte bepflanzt, wobei vor allem das Weinviertel, das Kremstal, Kamptal, Traisental und die Wachau als Hochburgen gelten. Typisch für den Grünen Veltliner sind seine frische Säure, fruchtig-würzige Aromen und die charakteristische „Pfefferl“-Note.

Grüner Veltliner ist hierzulande auf ein Drittel der Rebfläche zuhause und zählt zu den beliebten Heurigenweinen.

Grüner Veltliner ist hierzulande auf ein Drittel der Rebfläche zuhause und zählt zu den beliebten Heurigenweinen.

© weinfranz.at

Klimawandel als  Herausforderung Weinlese. Der Grüne Veltliner bleibt auch die heimische Speerspitze im Weinexport. „Beim Jahrgang 2025 rechnen wir mit einer guten Durchschnittsmenge von rund 2,5 Millionen Hektolitern“, sagt Johannes Schmuckenschlager, Präsident des Österreichischen Weinbauverbandes. Der wechselhafte Witterungsverlauf habe ideale Bedingungen für die Reife und Aromaausbildung der Trauben geschaffen. Hinsichtlich Klimawandel gibt Schmuckenschlager Entwarnung und setzt auf Laubwände und geringere Stockanzahl zur Anpassung. Im Jahr 2024 haben Österreichs Winzer Wein im Wert von 233 Millionen Euro exportiert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden