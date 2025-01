Heftiger Crash: Lastwagen von Zug gerammt und mitgeschleift

Der heftige Unfall ereignete sich bei einem Bahnübergang in Willendorf.

NÖ. Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagvormittag in Willendorf gekommen. Ein Lkw-Lenker fuhr beim Bahnübergang, wo es keinen Schranken gibt, in die Eisenbahnkreuzung der Puchbergbahn ein und übersah dabei einen herannahenden Zug.

Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Die Zuggarnitur rammte den Lkw und schleifte ihn mehrere Meter weit mit, ehe das Gespann zum Stillstand kam.

Unfallstelle ähnelte Schlachtfeld

Die Unfallstelle glich nach dem Crash einem Schlachtfeld. Im gesamten Umkreis lagen Teile des Lkw, des Triebwagens sowie Sicherheitseinrichtungen des Gleisbereichs herum. Laut Rot Kreuz-Einsatzleiter Paul Pilshofer erlitt wie durch ein Wunder nur eine Person leichte Verletzungen. Der Lkw- Fahrer sowie der Lokführer und fünf weitere Fahrgäste blieben unverletzt.

Aufgrund der Einsatzmeldung "Zug gegen Lkw" wurden die Feuerwehr Willendorf, zwei Rettungswagen des Roten Kreuzes, der Bezirkseinsatzleiter Rotes Kreuz und ein Notarzthubschrauber sowie mehrere Streifen der Polizei zur Unfallstelle geschickt.

Nach der Freigabe durch die Polizei und dem Einsatzleiter der ÖBB wurden die Bergungsarbeiten von der Freiwilligen Feuerwehr Willendorf durchgeführt. Sowohl am Lkw als auch am Zug entstand massiver Schaden. Die B26 im Unfallsbereich sowie die Puchbergbahn waren für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Eine örtliche Umleitung für den Verkehr wurde eingerichtet. Ebenso seitens der ÖBB ein Schienenersatzverkehr. Die Unfallursache ist unbekannt und wird von der Polizei ermittelt.