Heuer bereits 21.000 Anträge für NÖ Pflege- und Betreuungsscheck

Entlastung für tausende Familien in Niederösterreich bringt der "NÖ Pflege- und Betreuungsscheck". Seit 2023 können Pflegebedürftige jährlich 1.000 Euro beantragen, um Betreuung in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Aktuelle Zahlen zeigen, wie groß der Bedarf ist.

Seit 2023 können Landsleute den "NÖ Pflege- und Betreuungsscheck" beantragen und sich 1.000 Euro Unterstützung pro Jahr sichern. 26.400 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher haben getreu dem Motto ,daheim vor stationär‘ für die Pflege und Betreuung in den eigenen vier Wänden einen Antrag gestellt. Laut Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) zeigt eine Evaluierung, dass ältere Menschen den Zuschuss zu über 50 Prozent für Mobile Dienste einsetzen. Jüngere hingegen verwenden ihn mehrheitlich für Therapien. Genau das war das Ziel. "Die Menschen wissen selbst am besten, wofür sie die Unterstützung aufwenden, damit sie zu Hause bleiben können“, so Teschl-Hofmeister.

Über 21.000 Anträge im ersten Halbjahr

"Seit 1. Jänner können Pflege- und Betreuungsbedürftige den ,NÖ Pflege- und Betreuungsscheck 2025‘ auf der Website des Landes Niederösterreich auf www.noe.gv.at beantragen und wieder 1.000 Euro Unterstützung erhalten. Über 21.000 Anträge sind im 1. Halbjahr 2025 eingelangt“, so Teschl-Hofmeister. Bezugsberechtigt sind Pflege- und Betreuungsbedürftige ab der Pflegestufe drei, Personen mit Pflegestufe eins und zwei und einer ärztlich bestätigten Demenz sowie Kinder und Jugendliche ab Pflegestufe eins.