Hitze im August rettete die Bilanz der NÖ-Freibäder

Ein verregneter Mai und Juni trüben die Bilanz der etwa 140 niederösterreichischen Freibäder .

Vor allem der kühle und verregnete Start in den Sommer hat die Freibäder in Niederösterreich von Anfang an unter Zugzwang gesetzt. „Mai und Juni waren schlichtweg zum Vergessen“, resümierte Kurt Stask, Sprecher der NÖ-Bäder in der Wirtschaftskammer NÖ. Der Juli habe „einiges wieder wettmachen“ können, Anfang August habe ein Schlechtwettereinbruch neuerlich für Verluste gesorgt, ehe die Hitzewelle Mitte des Monats den Sommer gerettet und für einen versöhnlichen Abschluss gesorgt habe. „Unterm Strich blicken wir auf eine durchschnittliche Saison ohne Rekorde und Zugewinne zurück“, erklärte Staska. Während die meisten kleineren Bäder mit Schulstart schließen, haben einige größere, wie das Badener Strandbad, noch bis Ende September geöffnet.