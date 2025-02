In alter Zementfabrik: Teenie (15) stürzte in den Tod

Der Unfall ereignete sich sich am späten Donnerstagabend

Ein fürchterliches Drama ereignete sich am Donnerstagabend in einer ehemaligen Zementfabrik in der kleinen niederösterreichischen Gemeinde Kaltenleutgeben, Bezirk Mödling. Dort dürften vier Jugendliche unerlaubt in das versperrte Gebäude eingedrungen sein.

Einer der Teenies, ein 15-Jähriger, sei dabei durch ein zwei bis vier Meter großes Loch im Boden gefallen. Der Jugendliche überlebte den Unfall nicht. Die Ermittlungen sind im Gange. Die Einvernahme der weiteren Jugendlichen ist noch ausstehend.