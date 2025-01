Nach der Schule: Mädchen-Gang verprügelte 15-Jährige

Das Mädchen wurde nach der Schule in einen Innenhof gelockt.

Die heftige Attacke fand am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr in Wien-Margareten statt. Eine 15-Jährige, die gerade aus der Schule kam, wurde von einem ihr flüchtig bekannten Mädchen angesprochen und unter einem Vorwand in den Innenhof einer nahegelegenen Wohnhausanlage gelockt.

Anwohnerin kam zu Hilfe

Dort warteten bereits fünf weitere, etwa gleichaltrige Mädchen auf die Beiden. Gemeinsam schlugen die Teenies dann aus dem Nichts heraus auf die 15-Jährige ein.

Erst als eine Anwohnerin die Szenen mitbekam und die Gang dazu aufforderte aufzuhören sowie mit der Polizei drohte, ließen die Angreiferinnen von dem Opfer ab. Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen und erstattete gemeinsam mit ihren Eltern bei der Polizei Anzeige. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.