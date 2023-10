× Jung-Gründer starten mit Lust-Gummies voll durch

Von dem Erfolg ist das Start-up „sway“ aus Klosterneuburg selbst überrascht. Denn eigentlich hätten die innovativen Nahrungsergänzungs-Gummies am heimischen Markt erst im späten Herbst dieses Jahres offiziell vorgestellt werden sollen. Nun geht alles schneller.

"Endlose Libido", gesünderes Haar, oder Hilfe bei Menstruationsbeschwerden – das sind nur einige der Versprechen, die das Klosterneuburger Startup "sway" mit seinen Gummis erfüllen will. Auftritte bei internationalen Lebensmittel-Messen von Mailand über Dubai bis nach New York, Kanada und Senegal sorgten für einen unerwarteten Hype der 14 unterschiedlichen Sorten ihrer "sway Nutrition-Gummies" von "Endless Libido" für mehr Lust am Sex bis zu "Peaceful Melatonin" für einen erholsamen Schlaf. "Quasi über Nacht wurden wir von den Bestellungen aus aller Welt überrollt. Mehr als 150.000 Dosen wurden bislang verkauft. Das sind mehr als 9 Millionen Gummies“, erklären die "sway"-Gründer Benjamin Matzinger (22 Jahre), Christopher Braeuer (22), beide aus Klosterneuburg, sowie der Grazer Lukas Grossauer (21). Nun launcht das junge Unternehmer-Trio seine Nutrition-Gummies erstmals auch in Österreich.

© gldggrs/Tina Szabo ×

Jung-Gründer Chris Braeuer, Benjamin Matzinger und Lucky Grossauer.

14 innovative Gummies

Das Besondere an den Nahrungsergänzungs-Gummies von sway: Sie sind vegan, zuckerfrei und ohne künstliche Inhaltsstoffe. Für die Rezepturen wird mit anerkannten Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitsbereich zusammengearbeitet sowie aus der traditionellen chinesischen Medizin. Einzigartig ist dabei auch das Sortiment aus 14 unterschiedlichen Produkten mit Besonderheiten wie "Monthly SOS PMS" mit Rotklee-, Salbei- und Ashwagandha-Extrakten gegen Beschwerden bei der Menstruation, "Instant Energy" mit Taurin und Koffein für einen Energiekick für die Arbeit bis zum Sport, "Hairlovers" für strahlendes Haar oder "Essential Multivitamin" für den täglichen Schub an Immunität und Vitalität.

Mehr Lust auf Sex

Studien mit hunderten Teilnehmerinnen und Teilnehmern bescheinigen den sway-Gummies hohe Wirkung in den jeweiligen Bereichen. Wie zum Beispiel bei einem der Bestseller von sway, den "Endless Libido"-Gummies zur Steigerung der Lust an Sex: Extrakte aus Blüten und Blättern der Damiana-Pflanze kommen hier als natürliches Aphrodisiakum zum Einsatz, dazu sorgt Ashwagandha-Wurzelextrakt für innere Entspannung. Die "Endless Libido"-Gummies schmecken nach Kirsche und sind in Herzform erhältlich.