Kulinarisches Erlebnis im Freien am neuen Promenadenring

Durch die Umgestaltung des innerstädtischen Promenadenrings in St. Pölten ergeben sich neue Chancen, den öffentlichen Raum zu nutzen und zu beleben. Vor dem Restaurant Khim konnte Mitte Juli nun ein erster Schanigarten eröffnet werden.

Auf den breiten gepflasterten Aufenthaltsflächen der neugestalteten Dr. Karl Renner-Promenade zwischen dem Linzer Tor und der Schulgasse wurde vom Restaurant Khim ein neuer Gastgarten eingerichtet. Umgeben vom grünen Ambiente des ersten fertiggestellten Teilabschnitts können die Gäste dort die authentischen asiatischen Spezialitäten des Restaurants genießen.

"Es ist sehr ruhig und schön begrünt – besonders die Aussicht auf den Sonnenuntergang am Abend ist wunderschön. Das Wetter hat zwar bisher noch nicht ganz mitgespielt, das wird sich in den nächsten Tagen aber sicherlich ändern", so die Inhaberin des Restaurants Xiu Wen Cai.