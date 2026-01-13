Land fördert 13 neue Feuerwehrautos

In der heutigen Sitzung der NÖ Landesregierung wurden Förderungen für die Anschaffung von fünf modernen Feuerwehr-Einsatzfahrzeugen beschlossen, dazu kommen noch weitere acht neue Feuerwehrautos, deren Ankauf vom Land Niederösterreich gefördert wird.

Damit unterstützt das Land Niederösterreich gezielt 13 Freiwillige Feuerwehren und entlastet gleichzeitig die Gemeinden bei diesen wichtigen Investitionen in die Sicherheit vor Ort. "Unsere Feuerwehren sind da, wenn andere Hilfe brauchen, gerade an Tagen wie dem heutigen sieht man das! Damit sie diese Aufgabe bestmöglich erfüllen können, egal ob bei Feuer, Hochwässern oder Schnee und Glätte, braucht es moderne Ausstattung und bestmögliche Ausbildung“, betont LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). "Deshalb investieren wir in unsere Freiwilligen Feuerwehren und damit in die Sicherheit der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher.“

Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner sagt: "Moderne Einsatzfahrzeuge sind die Grundlage dafür, dass unsere Feuerwehren rasch, sicher und professionell helfen können – unabhängig davon, ob es sich um Brände, technische Einsätze oder Naturkatastrophen handelt. Diese gezielte Förderung unterstützt nicht nur die Schlagkraft der Feuerwehren, sondern entlastet auch die Gemeinden nachhaltig. Im Namen aller über 105.000 Feuerwehrmitglieder bedanke ich mich für diese wertvolle Investition in die Sicherheit der Bevölkerung.“

Was alles gefördert wird

Konkret fördert das Land den Ankauf eines Hilfeleistungsfahrzeuges HLF3 für die Freiwillige Feuerwehr Felixdorf, die Freiwillige Feuerwehr Grafenwörth sowie die Freiwillige Feuerwehr Steinakirchen am Forst mit einer Förderung von jeweils rund 83.300 Euro. Weiters unterstützt werden neue Hilfeleistungsfahrzeuge HLFA3 für die Freiwillige Feuerwehr Stetteldorf am Wagram und die Freiwillige Feuerwehr Lunz am See mit einer Förderung von jeweils 100.000 Euro. Darüber hinaus vom Land Niederösterreich unterstützt werden aktuell die Freiwillige Feuerwehr Rohrendorf mit 75.000 Euro beim Ankauf eines Hilfeleistungsfahrzeuges, die Freiwillige Feuerwehr Paudorf mit 62.500 Euro beim Ankauf eines Wechselladeaufbaus für ein Hilfeleistungsfahrzeug, sowie die Freiwilligen Feuerwehren in Obersdorf, Oed-Markt, Seiterndorf, Hub-Lehen und Oberhautzental beim Ankauf von Mannschaftstransportfahrzeuge mit jeweils 8.750 Euro und die FF Tulln mit 7.500 Euro.

Niederösterreich: ein Land der Feuerwehren

Mehr als 100.000 Feuerwehrmitglieder engagieren sich in Niederösterreich ehrenamtlich für die Sicherheit der Bevölkerung. Das Land beteiligt sich daher laufend an der Finanzierung moderner Einsatzfahrzeuge – gemeinsam mit den Gemeinden und den Feuerwehren selbst. "Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr stellen sich Tag für Tag in den Dienst der Allgemeinheit. Aus Liebe zum Land investieren wir dort, wo Verantwortung übernommen wird. Denn wer für andere da ist, soll sich auf die Unterstützung des Landes verlassen können“, so Pernkopf abschließend.