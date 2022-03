Lehrer nach Sex-Sager suspendiert

Gleich zwei AHS-Lehrer zweier Schulen wurden wegen ungebührlichen Verhaltens abgezogen.

Niederösterreich. Der erste Pädagoge unterrichtete bis zuletzt am BORG Heinemannstraße in Krems. Wie auf der Homepage der Schule bekannt gegeben wird, ist die Lehrkraft seit Donnerstag vergangener Woche mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert und bis zur Klärung der Anschuldigungen vom Unterricht suspendiert. Laut NÖN soll der Mann Mädchen mit verbalen Sexismen torpediert und immer wieder unsittlich berührt haben. „Nur, wenn eine ein weites Gewand anhat, ist sie vor ihm sicher“, heißt es unter den Betroffenen.

Zeugen bestätigen die unfassbare Entgleisung

Weniger touchy, dafür umso ärger beim Herabwürdigen und Beleidigen von Schülerinnen soll sich ein Professor am BRG Ringstraße, ebenfalls in Krems, aufführen: Soll der Lehrer in Richtung einiger Mädchen gesagt haben, dass sie sich im Falle mangelnden Schulerfolgs künftig ihr Geld durch „Blowjobs“ verdienen müssten: Mehrere Zeugen bestätigen diese ­unglaubliche Entgleisung inzwischen.