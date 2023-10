× Leih-E-Scooter erfreuen sich in Mödling großer Beliebtheit

Rund 27.000 emissionsfreie Kilometer wurden in Mödling in einem Jahr mit Leih-E-Scootern zurückgelegt.

Nach fast einem Jahr Betrieb des Verleih-Systems lässt sich sagen, dass die Mödlingerinnen und Mödling die E-Scooter sehr positiv angenommen haben. Von Oktober 2022 bis Anfang September 2023 wurden 16.403 Fahrten mit einer Gesamtstrecke von 26.815 km zurücklegt, die sehr gleichmäßig über das Stadtgebiet verteilt waren. Wie erwartet beginnen und enden die meisten Fahrt beim Bahnhof. Das hat eine Analyse der Stadtgemeinde Mödling und der Betreiberfirma Tier Mobility ergeben.

© Bernhard Garaus ×

Energie-Stadtrat Otto Rezac und der Energiebeauftragte der Stadtgemeinde Daniel Rotter mit den beliebten E-Scootern.

46 fixe Abstellplätze

Mödling hat sich von Beginn an für ein stationsbasiertes Modell entschieden. Das bedeutet, dass die Scooter nur auf den dafür vorgesehenen insgesamt 46 Abstellflächen geparkt werden dürfen. Außerdem gelten in sensiblen Zonen wie zum Beispiel der Innenstadt generelle Fahrverbote sowie reduzierte Geschwindigkeiten in Parkanlagen und Wohnstraßen. Zu beachten ist, dass für das Fahren mit einem E-Scooter dieselben Regeln gelten, wie beim Radfahren. Am Gehsteig fahren ist nicht erlaubt.