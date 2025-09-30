Letzter Platz! Schwacher Sommertourismus in Niederösterreich

Es war ein Sommer zum Vergessen für das Land Niederösterreich. Statistik Austria veröffentlichte die Nächtigungszahlen, die in Niederösterreich im Vergleich zum Vorjahr deutlich gefallen sind. Im Bundesländervergleich ist man klar Letzter.

Dieser Umstand ist umso bitterer, da ganz Österreich einen Anstieg von immerhin 0,7 Prozent im August im Vergleich zum Vorjahr verbuchen konnte. Niederösterreich hingegen hatte 5,2 Prozent weniger, nämlich nur 913.000 Nächtigungen.

Aber nicht nur der August war schlecht, sondern der ganze Sommer. Minus 2,5 Prozent von Mai bis August, auch hier steht klar das Schlusslicht im Vergleich. Lediglich Kärnten (-1,3 %) hatte sonst noch einen Rückgang.

Besonders schlimm erwischte es den Juli mit gar 6,4 Prozent weniger als 2024. Interessanterweise liegen die fallenden Zahlen aber weniger an ausländischen Touristen, sondern an jenen aus dem Inland.

Schlechtes Wetter als Hauptgrund genannt

Niederösterreich Werbung reagierte umgehend auf die schwache Statistik und gab vor allem das schlechte Wetter als Begründung an. Camping, ein wichtiger Teil in Niederösterreich, war damit oftmals obsolet. Weiters war auch der dadurch schwächere Flugverkehr ein Faktor, denn der dadurch entstehende Nächtigungsrückgang in Schwechat macht sich auch bemerkbar, wurde betont.

Blickt man auf das Jahr im Vergleich, so ergibt sich ein Minus von 1,4 Prozent, aber ein Plus bei Auslands-Touristen mit 0,8 Prozent. Außerdem hofft Niederösterreich Werbung auf einen stärkeren Weinherbst und eine Kampagne im November soll ebenfalls helfen.