Lokal-Gast schlug Wirtin ins Gesicht

Als eine Welser Lokal-Chefin einen Schweizer Gast bat, vor dem Verlassen ihres Lokals, seine Rechnung zu bezahlen, eskalierte die Situation. Es folgten heftige Gewalt-Attacken gegenüber der Frau.

Wels. Ein 65-jähriger Schweizer konsumierte am Samstag gegen 19:15 Uhr in einem Welser Lokal im Wert von 17,50 Euro. Als der Mann anschließend das Lokal verließ ohne vorher seine Rechnung zu bezahlen, folgte ihm die Lokal-Chefin.



Die Frau konfrontierte den 65-jährigen Schweizer mit den Vorwürfen gegen seine Person, woraufhin die beiden zum Lokal zurückgingen.

Heftige Gewalt-Attacken

Plötzlich eskalierte die Situation: Am Weg zurück zum Lokal beschimpfte der Mann die Frau plötzlich. Im nächsten Moment schlug er ihr so massiv ins Gesicht, dass die 58-Jährige zu Boden fiel.



Mit dem Fuß tritt der Beschuldigte der am Boden liegenden Frau anschließend noch in den Rippenbereich.



Junger Mann eilte zur Hilfe

Daraufhin eilte der Frau ein 20-jähriger Mann zur Hilfe, der den Vorfall von der Ferne aus mitbekommen hatte. Der 20-Jährige verhinderte weitere Attacken gegen die 58-jährige Lokal-Besitzerin, indem er den Gewalttäter am Boden fixierte.



Stark alkoholisierter Täter beschimpfte Polizei

Der stark alkoholisierte 65-Jährige wurde schließlich von der Polizei festgenommen. Während der Festnahme beschimpfte und beleidigte er die zuständigen Beamten.

Neben der Körperverletzung gegenüber der 58-jährigen Frau blüht dem Beschuldigten nun zusätzlich auch eine Anzeige der Staatsanwaltschaft Wels wegen aggressivem Verhalten gegenüber der Polizei.